Charlene Di Monaco, in arrivo un terzo bebè? L’indiscrezione (Di lunedì 25 luglio 2022) Charlene di Monaco è incinta? Il gossip impazza. L’indiscrezione circola da giorni, anche se a dire il vero non c’è alcuna conferma da parte dei diretti interessati. L’unica vera certezza è che Alberto e sua moglie sono pronti ad accogliere un terzo bebè, tanto che alcuni sono dell’avviso che la famiglia possa presto allargarsi grazie ad una adozione. Cerchiamo di fare chiarezza e focalizziamo l’attenzione sugli ‘indizi’. (continua a leggere dopo le foto) clicca qui per leggere tutte le notizie di Gossip Nelle ultime uscite pubbliche Charlene di Monaco è apparsa decisamente più serena. Per tanti il cambiamento di umore è da attribuirsi ad una bella notizia. O meglio una dolce notizia, l’arrivo di un nuovo bambino in famiglia. A supporto dei rumors ... Leggi su tvzap (Di lunedì 25 luglio 2022)diè incinta? Il gossip impazza.circola da giorni, anche se a dire il vero non c’è alcuna conferma da parte dei diretti interessati. L’unica vera certezza è che Alberto e sua moglie sono pronti ad accogliere un, tanto che alcuni sono dell’avviso che la famiglia possa presto allargarsi grazie ad una adozione. Cerchiamo di fare chiarezza e focalizziamo l’attenzione sugli ‘indizi’. (continua a leggere dopo le foto) clicca qui per leggere tutte le notizie di Gossip Nelle ultime uscite pubblichediè apparsa decisamente più serena. Per tanti il cambiamento di umore è da attribuirsi ad una bella notizia. O meglio una dolce notizia, l’di un nuovo bambino in famiglia. A supporto dei rumors ...

zazoomblog : Charlene di Monaco terzo bebè in arrivo. La confessione di sua madre - #Charlene #Monaco #terzo #arrivo. - Jeana_Luft : RT @vogue_italia: Velo nero in pizzo e croce al collo: bellissima e devota, Charlène di Monaco si è presentata con un'eleganza solenne all'… - Jeana_Luft : RT @tempoweb: Charlene di Monaco osa troppo, il guaio in Vaticano con Papa Francesco #21luglio - zazoomblog : Charlene di Monaco fiocco in arrivo a Palazzo? Svelato il segreto - #Charlene #Monaco #fiocco #arrivo - ParliamoDiNews : Charlene di Monaco incontra il Papa: polemica sul look scelto - Velvet Gossip #Foto #Video #UominieDonne… -