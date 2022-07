Bonaccini: “Più soldi a fragili e famiglie. E il rigassificatore lo faccio qui” (Di lunedì 25 luglio 2022) Il presidente dell’Emilia-Romagna: «Serve il coraggio di sparigliare, non possiamo più limitarci a parlare male degli avversari» Leggi su lastampa (Di lunedì 25 luglio 2022) Il presidente dell’Emilia-Romagna: «Serve il coraggio di sparigliare, non possiamo più limitarci a parlare male degli avversari»

marcoromboli1 : @P_Rava Bonaccini è uno che ha vinto solo perché gli elettori di destra si sono astenuti e la classe media è stata… - giglioli_p : @EnricoLetta Letta, ascolti un pò di più Bonaccini e capirà come si fa politica. Anzi pensandoci meglio è bene che… - Leonardo87CR : @MaxBambi7 Io mi definisco un ex elettore di destra perché da deluso da tutti non vado più a votare. Ma cavolo, mi… - DiegoAlberti17 : @sbonaccini Più che Bonaccini sei boccalone - GiuseppeBuro5 : La sinistra non impara mai Parlate di voi, dite quello che farete. Bonaccini sii un pochetto più coinciso nelle an… -