Letta: “La caduta di Draghi? Un suicidio collettivo della politica. Noi siamo molto più progressisti del M5S” (Di domenica 24 luglio 2022) ll segretario Partito Democratico ha, parlato a Mezz'Ora in Più su Rai3. «La lista con cui correrà il Pd alle elezioni si chiamerà democratici e progressisti» afferma Leggi su lastampa (Di domenica 24 luglio 2022) ll segretario Partito Democratico ha, parlato a Mezz'Ora in Più su Rai3. «La lista con cui correrà il Pd alle elezioni si chiamerà democratici e» afferma

Corriere : Letta a Mezz’ora In Più: «La caduta di Draghi? Un suicidio collettivo» - TGrillanda : RT @AugustoMinzolin: Dice Letta:Putin festeggia caduta di Draghi. Appunto, ne parli con il suo alleato di ieri, l’interlocutore per il camp… - lacittanews : Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha definito un «suicidio collettivo» la decisione da parte della politica itali… - volapuma2 : Letta: ci sarà una coalizione che si chiamerà Progressisti e Democratici senza chi ha causato la caduta di Draghi.… - News24_it : Enrico Letta a Mezz’ora In Più: «La caduta del governo Draghi? Un suicidio collettivo» - Corriere della Sera -