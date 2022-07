Niente Vuelta per López: è indagato per traffico di farmaci. E il team lo sospende (Di venerdì 22 luglio 2022) Miguel Ángel López ha lasciato la Colombia per tornare in Spagna, dove doveva riprendere a correre lunedì 25 luglio con la Prueba Villafranca de Ordizia in preparazione alla Vuelta, ma ha trovato una ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 22 luglio 2022) Miguel Ángelha lasciato la Colombia per tornare in Spagna, dove doveva riprendere a correre lunedì 25 luglio con la Prueba Villafranca de Ordizia in preparazione alla, ma ha trovato una ...

