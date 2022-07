Inter, CdS: “Skriniar parte solo se arriva l’offerta importante” (Di venerdì 22 luglio 2022) Inter, CDS- Come scrive oggi il CdS, l’Inter è davvero bloccata sul mercato con le mancate cessioni, ma vuole andare avanti e blindare Skriniar. “Il club di viale della Liberazione avrebbe venduto Skriniar, anche a una cifra inferiore rispetto agli 80 milioni richiesti inizialmente, se avesse voluto un sostituto del valore di Bremer, che non a caso era stato prenotato da tempo. Ora dal punto di vista tecnico la rinuncia allo slovacco sarebbe un danno enorme per la rosa e un messaggio negativo per una tifoseria che ha già sottoscritto 40.000 abbonamenti e che, con uno striscione della Curva Nord sotto la sede, ha chiarito cosa “pretende”. Ecco perché l’area tecnica, che nel 2021-22 ha “piazzato” un attivo di bilancio da 100 milioni, ha deciso di non avallare la sua partenza se non di fronte a ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 22 luglio 2022), CDS- Come scrive oggi il CdS, l’è davvero bloccata sul mercato con le mancate cessioni, ma vuole andare avanti e blindare. “Il club di viale della Liberazione avrebbe venduto, anche a una cifra inferiore rispetto agli 80 milioni richiesti inizialmente, se avesse voluto un sostituto del valore di Bremer, che non a caso era stato prenotato da tempo. Ora dal punto di vista tecnico la rinuncia allo slovacco sarebbe un danno enorme per la rosa e un messaggio negativo per una tifoseria che ha già sottoscritto 40.000 abbonamenti e che, con uno striscione della Curva Nord sotto la sede, ha chiarito cosa “pretende”. Ecco perché l’area tecnica, che nel 2021-22 ha “piazzato” un attivo di bilancio da 100 milioni, ha deciso di non avallare la suanza se non di fronte a ...

