Camere sciolte ma... vitalizio salvo. Ecco perché

(Di venerdì 22 luglio 2022) Nonostante lo scioglimento delleanticipato, Deputati e Senatori non perderanno il diritto alla pensione pro quota di questa legislatura, seppur per una manciata di giorni. Le norme che regolano...

BentivogliMarco : #Salvini ha governato per 3/4 della legislatura. Sciolte le camere promette: le pensioni a 60 anni, poi passerà agl… - chedisagio : Sciolte le Camere, si deve votare entro i settanta giorni. Anche se le Camere venissero sciolte domani, si votere… - Agenzia_Ansa : Camere sciolte, voto il 25 settembre. Il 15 ottobre la prima seduta del nuovo Parlamento. Cosa succede ora data per… - errico_erika : RT @bedessi: #ANSA:'Camere sciolte ma il vitalizio è salvo-Deputati e Senatori non perderanno il diritto alla pensione...per una manciata d… - infoitinterno : 7 Giorni Sanità, crisi di governo: sciolte le Camere, al voto il 25 settembre -

Orlando replica al leader di Azione 13:17 Elezioni: Berlusconi, in programma Fi aumento di tutte le pensioni 11:17 Di Maio: "Realizzare le riforme anche a" 09:10 Btp: spread con il ...le, parte il conto alla rovescia per le elezioni politiche che si terranno il prossimo 25 settembre. Quali sono le scadenze più importanti Ecco una breve guida. 27 luglio La prima ...Nonostante lo scioglimento delle Camere anticipato, Deputati e Senatori non perderanno il diritto alla pensione pro quota di questa legislatura, seppur per una manciata di giorni.E' quanto previsto da uno dei decreti firmati oggi dal Presidente della Repubblica Mattarella e controfirmati dal presidente del Consiglio Draghi e dalla ministra dell'Interno Lamorgese al Quirinale.