Regno Unito, “The world’s 50 best restaurants”: di Uliassi la miglior scalata in classifica (Di giovedì 21 luglio 2022) Le stelle del mondo della ristorazione si sono riunite ieri sera a Londra per celebrare i The world’s 50 best restaurants Awards 2022. La cerimonia di premiazione, presentata dall’attore e gourmet di fama internazionale Stanley Tucci, ha premiato l’eccellenza gastronomica di 24 paesi presenti in cinque continenti per poi eleggere il Geranium di Copenaghen miglior ristorante del mondo 2022 e miglior ristorante d’Europa 2022. Il Geranium di Copenaghen sale al gradino più alto della classifica dalla seconda posizione conquistata nel 2021, prendendo il posto del Noma, incluso quest’anno nella hall of fame dei ristoranti best of the best. Sul podio accanto al Geranium il ristorante Central di Lima (2) e il Disfutar di Barcellona (3). Il Sud America vanta ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 luglio 2022) Le stelle del mondo della ristorazione si sono riunite ieri sera a Londra per celebrare i The50Awards 2022. La cerimonia di premiazione, presentata dall’attore e gourmet di fama internazionale Stanley Tucci, ha premiato l’eccellenza gastronomica di 24 paesi presenti in cinque continenti per poi eleggere il Geranium di Copenaghenristorante del mondo 2022 eristorante d’Europa 2022. Il Geranium di Copenaghen sale al gradino più alto delladalla seconda posizione conquistata nel 2021, prendendo il posto del Noma, incluso quest’anno nella hall of fame dei ristorantiof the. Sul podio accanto al Geranium il ristorante Central di Lima (2) e il Disfutar di Barcellona (3). Il Sud America vanta ...

Agenzia_Ansa : Nuovi roghi, brucia ancora il Carso e la Versilia. Curcio: 'Confidiamo nell'aiuto dei cittadini'. Incendio alle por… - Agenzia_Ansa : Nel Regno Unito via libera a una nuova centrale nucleare. 'Elettricità per 6 milioni di case' #ANSA - Link4Universe : Record assoluto di temperature per il Regno Unito, con 40.3°C in Inghilterra e oltre 34°C in Scozia. L'ondata estr… - OlderGf : Il Regno Unito continuerà a fornire all'esercito dell'#Ukraine armi, droni, artiglieria e missili anticarro - Loianna22 : RT @VerdirameAndrea: IL CROLLO DELL’EGEMONIA OCCIDENTALE Il ministero degli Esteri cinese chiede un’indagine internazionale sui crimini di… -