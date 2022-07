Franco si presenta: “Non ho esitato ad accettare la proposta dell’Avellino” (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (AV) – “Appena è arrivata la chiamata del direttore sportivo Enzo De Vito, non ho esitato due volte ad accettare per il progetto, per le ambizioni e per la società. Purtroppo abbiamo trovato l’ambiente deluso dallo scorso anno, ma pronto a sostenerci”. Parla così dal quartier generale di Mercogliano, il centrocampista Daniele Franco. “Siamo consapevoli che vincere non è semplice in nessuna categoria – spiega – Il primo aspetto che mi è stato chiesto è l’appartenenza. Siamo un gruppo meraviglioso, passo dopo passo, vedremo dove arriveremo”. ‘ “Questa è una piazza importante che ti fa sentire un giocatore altrettanto importante – continua Franco – Completamente differente da quello in cui mi trovavo prima”. “Il mister ci spiega i concetti, ovviamente sta a noi metterli in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (AV) – “Appena è arrivata la chiamata del direttore sportivo Enzo De Vito, non hodue volte adper il progetto, per le ambizioni e per la società. Purtroppo abbiamo trovato l’ambiente deluso dallo scorso anno, ma pronto a sostenerci”. Parla così dal quartier generale di Mercogliano, il centrocampista Daniele. “Siamo consapevoli che vincere non è semplice in nessuna categoria – spiega – Il primo aspetto che mi è stato chiesto è l’appartenenza. Siamo un gruppo meraviglioso, passo dopo passo, vedremo dove arriveremo”. ‘ “Questa è una piazza importante che ti fa sentire un giocatore altrettanto importante – continua– Completamente differente da quello in cui mi trovavo prima”. “Il mister ci spiega i concetti, ovviamente sta a noi metterli in ...

