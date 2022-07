(Di giovedì 21 luglio 2022) Nella serata di ieri è andata in onda la seconda puntata speciale del mercoledì di Fyter Fest all’interno dello show Dynamite. Ad un certo punto c’è stata la sorpresa:Boy èin AEW dal precedente infortunio e, tenendo tra le mani una sedia, è analladi. Qui un’altra sorpresa:non si è opposto, anzi havia libera alla rincorsa del suo tag team partner, costringendoa scappare tra il pubblico. Il ritorno diBoy Look who's back, with chair in hand: it'sBoy! Andlooks torn! #AEWDynamite #FyterFest Night 3 is LIVE on TBS! pic.twitter.com/9ZwHHLybTC— All Elite Wrestling (@AEW) July ...

Zona_Wrestling : AEW: Jungle Boy è tornato, e con Luchasaurus ha dato la caccia a Christian Cage - TSOWrestling : Un ritorno atteso da un po' #FyterFest #AEW #TSOW #TSOS - Heminguaddi : @lavedovabianca Puntata ascolta! Come detto in un altro mio tweet, la mia spiegazione è più: 'Sono arrivato io, Jun… -

World Wrestling

... gli FTR, Hikaru Shida, Orange Cassidy, Matt Hardy, Nyla Rose,Boy, Dr. Britt Baker, Brandi ... Puntando su incontri al cardiopalma e di grande impatto, laoffre ai fan atletismo e statistiche ...World Tag Team Championship :Boy & Luchasaurus (C) battono Ricky Starks & Hobbs, Keith Lee & Swerve Strickland Match a squadre che ha dimostrato le differenze di stili di ciascun membro. ... Altra emergenza medica in AEW: si ferma anche Jungle Boy Nella serata di ieri è andata in onda la seconda puntata speciale del mercoledì di Fyter Fest all’interno dello show Dynamite. Ad un certo punto c’è stata la sorpresa: Jungle Boy è tornato in AEW dal ...Jurassic Express lost the AEW World Tag Team Championship to the Young Bucks five weeks ago on Dynamite: Road Rager. Afterwards, Christian turned on Jungle Boy, delivering a one-m ...