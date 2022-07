Filippo Tortu: “L’anno scorso ho gioito per un centesimo, oggi… Orgoglioso del personale. E in staffetta…” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Filippo Tortu non è riuscito ad agguantare la finale dei 200 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico della 4×100 è stato beffato per tre millesimi: questa è la distanza irrisoria che separa il velocista brianzolo dal canadese Aaron Brown, secondo nella sua semifinale e ammesso all’atto conclusivo. L’azzurro inseguiva una nuova magia dopo aver disputato la finale dei 100 metri ai Mondiali 2019, ha corso brillantemente e ha anche firmato il proprio primato personale (20.10), ma purtroppo non è bastato per proseguire la propria avventura sulla pista di Eugene (Oregon, USA). Filippo Tortu ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Non me la sono meritata abbastanza. Ci voleva un centesimo in meno: L’anno scorso ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022)non è riuscito ad agguantare la finale dei 200 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico della 4×100 è stato beffato per tre millesimi: questa è la distanza irrisoria che separa il velocista brianzolo dal canadese Aaron Brown, secondo nella sua semifinale e ammesso all’atto conclusivo. L’azzurro inseguiva una nuova magia dopo aver disputato la finale dei 100 metri ai Mondiali 2019, ha corso brillantemente e ha anche firmato il proprio primato(20.10), ma purtroppo non è bastato per proseguire la propria avventura sulla pista di Eugene (Oregon, USA).ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Non me la sono meritata abbastanza. Ci voleva unin meno:...

