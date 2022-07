Atletica, vince il bronzo ai Mondiali e poi finisce in ospedale per fibrillazione atriale. La storia di Eivind Henriksen (Di mercoledì 20 luglio 2022) Eivind Henriksen ha conquistato la medaglia di bronzo nel lancio del martello ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. Il norvegese ha spedito l’attrezzo a 80.87 metri in una gara di altissimo spessore tecnico, dove ben cinque atleti sono stati capaci di sfondare la barriera degli 800 metri. Lo scandinavo è però finito in ospedale a Eugene (Oregon, USA) a causa di una fibrillazione atriale. A raccontare la vicenda è stato lo stesso Eriksen: “Tremavo un po’ dopo i lanci di riscaldamento e ho pensato inizialmente di essere nervoso per la competizione: le gambe erano come gelatina. Dopo la gara, mi son controllato i battiti cardiaci con il mio orologio e ho ottenuto la risposta alla domanda sul perché stessi tremando. Stavo avendo una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022)ha conquistato la medaglia dinel lancio del martello ai2022 dileggera. Il norvegese ha spedito l’attrezzo a 80.87 metri in una gara di altissimo spessore tecnico, dove ben cinque atleti sono stati capaci di sfondare la barriera degli 800 metri. Lo scandinavo è però finito ina Eugene (Oregon, USA) a causa di una. A raccontare la vicenda è stato lo stesso Eriksen: “Tremavo un po’ dopo i lanci di riscaldamento e ho pensato inizialmente di essere nervoso per la competizione: le gambe erano come gelatina. Dopo la gara, mi son controllato i battiti cardiaci con il mio orologio e ho ottenuto la risposta alla domanda sul perché stessi tremando. Stavo avendo una ...

