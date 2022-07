Mercoledì Speciale ' Il giorno più lungo' su La7

(Di martedì 19 luglio 2022) - Il premier è stato al Quirinale per un incontro con Mattarella. Domani alle 9.30 parlerà in Senato che voterà l'eventuale fiducia in serata. Giovedì dibattito alla Camera. Oggi nervi tesi nella ...

Pubblicità

arual812 : RT @Baccotvnews: ??Speciali dedicati alle dichiarazioni di #Draghi al Senato domani mercoledì 20 luglio. #MaratonaMentana #Crisidigoverno ??… - Baccotvnews : ??Speciali dedicati alle dichiarazioni di #Draghi al Senato domani mercoledì 20 luglio. #MaratonaMentana… - fansmentana : Mercoledì 20 luglio dalle 08:00 alle 20:00 speciale @TgLa7 #maratonamentana dedicata alla #crisidigoverno - Comuneperugia : ?????????????????????? ?????????? ???? ????????: mercoledì 20 luglio edizione speciale all’interno del progetto europeo Find Your Greatne… - BiagiomF : @rosi0878 Obbligatoria. Però ti devo rivelare un segreto. Se ci vai il mercoledì troverai qualcosa di speciale. ?? -

Tvblog

- Il premier è stato al Quirinale per un incontro con Mattarella. Domani alle 9.30 parlerà in Senato che voterà l'eventuale fiducia in serata. Giovedì dibattito alla Camera. Oggi nervi tesi nella ......di film serie show documentari italiani e internazionali e lo sport con le 16 partite del... La novità più importante è che 'Lol' - la rivelazione della piattaforma - diventa lo... Crisi di governo, la tv segue le fasi cruciali: tutti gli speciali in diretta tra cui le 12h di Maratona Mentana