Mercato Juventus, nome a sorpresa per l’attacco di Allegri (Di martedì 19 luglio 2022) La Juventus sarebbe interessata ad un centravanti al momento svincolato come vice-Vlahovic: nome a sorpresa per il reparto avanzato bianconero. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Impazzano le notizie di Mercato sulla Juventus con i tifosi in attesa di scoprire le prossime mosse della società in questa finestra estiva. Tra gli obiettivi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 19 luglio 2022) Lasarebbe interessata ad un centravanti al momento svincolato come vice-Vlahovic:per il reparto avanzato bianconero. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Impazzano le notizie disullacon i tifosi in attesa di scoprire le prossime mosse della società in questa finestra estiva. Tra gli obiettivi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

Andersinho_ITA : #Bremer ha aspettato l’#Inter sino a ora, dando precedenza assoluta ai nerazzurri da mesi. La #Juventus si è inseri… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Si infiamma il Derby d'Italia di mercato per #Bremer: l'@Inter rilancia, la @juventusfc ha… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, ACCORDO RAGGIUNTO CON IL TORINO PER BREMER Accettata l'offerta bianconera di 40 milioni… - MarcoCH0 : RT @jrbasket2015: Carino il video dell’annuncio di aumento di capitale della #Juventus che ha permesso l’acquisto di #Bremer.È così che si… - davideinno85 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, ACCORDO RAGGIUNTO CON IL TORINO PER BREMER Accettata l'offerta bianconera di 40 milioni + 7 di bo… -