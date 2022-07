I russi esultano? Attenti I giochi non sono chiusi

Pubblicità

Alina198068 : @valy_s @GiuseppeConteIT L'unica cosa positiva è che questi pezzenti 5s.scompariranno...nb....per la crisi di gover… - universo_astro : @dariodangelo91 Appunto: esultano i Russi, mentre USA ed Europa sono preoccupati. Esattamente il risultato voluto d… - IlMagodiIos : Sono quegli stessi russi bastardi a cui lei, da indegno presidente del consiglio, ha consentito di girare liberamen… - luipanfilibreda : @fattoquotidiano Esultano i media Russi. Evvivaaaa! - ilKato : E mentre in Italia i troll e i minorati filo Putin esultano per la #crisidigoverno in Ucraina i russi con i loro mi… -

ilGiornale.it

"Non si vende la pelle dell'orso prima di averlo ucciso". La metafora con cui l'alto rappresentante Ue in Ucraina Joseph Borrell commenta la frettolosa esultanza di Mosca alla notizia del possibile ...I dirigentiper il fatto che Boris Johnson , grande sostenitore dell'Ucraina, getta la spugna. Però il favorito per la successione del primo ministro che ha ordinato di mandare armi a Zelensky è ... Ma per Europa e Usa i giochi non sono chiusi. "I russi esultano Attenti a vendere la pelle dell'orso" L'ironia dell'alto rappresentante dell'Ue in Ucraina Joseph Borrell, mentre anche la diplomazia Usa è sempre più convinta che la crisi danneggerà soprattutto "Giuseppi" ...La crisi di governo in Italia ha colpito tutto il mondo . Dagli Stati Uniti d'America al Giappone, dalla Gran Bretagna alla Spagna, passando per ...