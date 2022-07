“E siamo a 6 concorrenti ufficiali”. GF Vip 7, per Alfonso Signorini un’altra firma importante (Di martedì 19 luglio 2022) Gf Vip 7, sale a 6 il numero dei concorrenti ufficiali. A dare l’indiscrezione è il portale The Pipol, molto vicino alle dinamiche del reality. Da giorni si susseguono le voci e i rumors sui possibili vipponi che vedremo nella Casa più spiata. Si è parlato, ad esempio, del ritorno di ex partecipanti come Alex Belli, Giucas Casella e Francesca Cipriani. Anche se loro dovrebbero restare per poco tempo. Poi si è fatto il nome di Patrizia De Blanck che dovrebbe partecipare in coppia con l’amico influencer Lorenzo Castelluccio. È spuntato fuori pure il nome di Andrea Iannone, ma lo stesso motociclista ha spiegato: “Al momento i miei impegni presenti e futuri sono rivolti alle mie aziende e al mio rientro alle corse”. Al momento i concorrenti ufficiali al GF Vip 7 (salvo colpi di scena) sono Chadia Rodriguez, Pamela Prati ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Gf Vip 7, sale a 6 il numero dei. A dare l’indiscrezione è il portale The Pipol, molto vicino alle dinamiche del reality. Da giorni si susseguono le voci e i rumors sui possibili vipponi che vedremo nella Casa più spiata. Si è parlato, ad esempio, del ritorno di ex partecipanti come Alex Belli, Giucas Casella e Francesca Cipriani. Anche se loro dovrebbero restare per poco tempo. Poi si è fatto il nome di Patrizia De Blanck che dovrebbe partecipare in coppia con l’amico influencer Lorenzo Castelluccio. È spuntato fuori pure il nome di Andrea Iannone, ma lo stesso motociclista ha spiegato: “Al momento i miei impegni presenti e futuri sono rivolti alle mie aziende e al mio rientro alle corse”. Al momento ial GF Vip 7 (salvo colpi di scena) sono Chadia Rodriguez, Pamela Prati ...

