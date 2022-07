Pubblicità

fisco24_info : Cambi: euro stabile, a 1,0148 dollari (+0,05%): Sullo yen è a 139,96 (-0,11%) - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 140,39 #yen alle 19.30 - Borsa Italiana - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 0,8491 sterline alle 19.30 - Borsa Italiana - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 0,8463 sterline alle 15.41 - Borsa Italiana - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 0,8484 sterline alle 11.30 | -

Agenzia ANSA

stabile sul dollaro. In avvio di giornata viene scambiato a quota 1,0148 in rialzo dello 0,05%. Sullo yen è a 139,96 in ribasso dello 0,11%. . 19 luglio 2022a 81,3446 sulla rupia indiana alle 19.30. 18 - 07 - 2022 19:30 Cambi: euro in rialzo a 1,088 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 lug - La frenata di Wall Street, innescata dai piani anti recessione di Apple, porta le Borse europee verso un probabile avvio in discesa dopo due sessioni ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...