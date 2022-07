Perde il controllo della bici e precipita in un dirupo: muore ciclista (Di lunedì 18 luglio 2022) Un ciclista tedesco di 60 anni, appassionato di downhill, la discesa di un sentiero ripido in bicicletta, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 18 luglio a Fietta di Pieve del Grappa, in provincia di Treviso, lungno il sentiero 153. Il... Leggi su today (Di lunedì 18 luglio 2022) Untedesco di 60 anni, appassionato di downhill, la discesa di un sentiero ripido incletta, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 18 luglio a Fietta di Pieve del Grappa, in provincia di Treviso, lungno il sentiero 153. Il...

