Mario Draghi, la notizia bomba poco fa. Cos’hanno fatto al premier (Di lunedì 18 luglio 2022) Cosa accadrà al nostro Paese? Arriveremo ad un Draghi bis? Oppure torneremo presto alle urne? Vittorio Feltri ha detto la sua dalle colonne di “Libero“, firmando un editoriale in cui ha espresso una specie di solidarietà al premier, che da più parti viene sollecitato a restare. Dal mondo accademico a quello politico, passando per manager, imprenditori e sindaci. Tutti vogliono convincerlo a non mollare la poltrona di Palazzo Chigi. (continua a leggere dopo le foto) leggi qui tutte le notizie su TvZap Draghi “sotto sequestro”? Ostaggio del Paese? L’impressione sembra quella. “Confesso in tutta onestà che non vorrei essere in questo momento nei panni di Mario Draghi”, ha scritto Vittorio Feltri, alludendo nel suo lungo editoriale anche alla lettera aperta dei sindaci, che quasi in ginocchio hanno ... Leggi su tvzap (Di lunedì 18 luglio 2022) Cosa accadrà al nostro Paese? Arriveremo ad unbis? Oppure torneremo presto alle urne? Vittorio Feltri ha detto la sua dalle colonne di “Libero“, firmando un editoriale in cui ha espresso una specie di solidarietà al, che da più parti viene sollecitato a restare. Dal mondo accademico a quello politico, passando per manager, imprenditori e sindaci. Tutti vogliono convincerlo a non mollare la poltrona di Palazzo Chigi. (continua a leggere dopo le foto) leggi qui tutte le notizie su TvZap“sotto sequestro”? Ostaggio del Paese? L’impressione sembra quella. “Confesso in tutta onestà che non vorrei essere in questo momento nei panni di”, ha scritto Vittorio Feltri, alludendo nel suo lungo editoriale anche alla lettera aperta dei sindaci, che quasi in ginocchio hanno ...

Pubblicità

sbonaccini : Quindi secondo la Meloni centinaia di sindaci (in realtà crescono di ora in ora) che stanno firmando appello per ch… - ItaliaViva : Tante realtà su tutto il territorio nazionale si stanno mobilitando per chiedere a Mario #Draghi di restare a Palaz… - lucianonobili : Appuntamento lunedì 18 alle 18:30 in Piazza San Silvestro a Roma, a sostegno di Mario #Draghi, fuoriclasse italiano… - StufaMarcia1 : RT @flayawa: È tragicomico che tutti chiedano a Mario Draghi di restare per risolvere i problemi creati sopratutto da Mario Draghi. - mario_bontempo : RT @Gi71376847: Recalcati ha parlato di adolescenti, ma questi sono così infantili che frequentano la scuola materna: Draghi mi fa fatto la… -