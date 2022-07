GdS – Chi è Lisandro Martinez, il colpo dello United di Ten Hag (Di lunedì 18 luglio 2022) 2022-07-18 16:41:15 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la Gazzetta dello Sport: Ten Hag se l’era inventato difensore all’Ajax, ora lo ha ripreso per farne il perno del suo calcio proattivo ai Red Devils. Farà coppia con Maguire: sono i difensori più pagati della storia del club A Manchester l’hanno già ribattezzato The Butcher, il macellaio, traducendo dallo spagnolo il soprannome che aveva in Argentina prima e all’Ajax poi. Sì, perché Lisandro Martinez allo United è già qualcuno: il secondo difensore più caro nella storia dei Red Devils, pagato 55 milioni di euro più 10 di bonus, e il pupillo del nuovo tecnico Erik Ten Hag, che l’ha fortemente voluto nonostante lo scetticismo di chi pensa che sia troppo basso, coi suoi 175 centimetri di altezza, per fare il difensore centrale ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 18 luglio 2022) 2022-07-18 16:41:15 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la GazzettaSport: Ten Hag se l’era inventato difensore all’Ajax, ora lo ha ripreso per farne il perno del suo calcio proattivo ai Red Devils. Farà coppia con Maguire: sono i difensori più pagati della storia del club A Manchester l’hanno già ribattezzato The Butcher, il macellaio, traducendo dallo spagnolo il soprannome che aveva in Argentina prima e all’Ajax poi. Sì, perchéalloè già qualcuno: il secondo difensore più caro nella storia dei Red Devils, pagato 55 milioni di euro più 10 di bonus, e il pupillo del nuovo tecnico Erik Ten Hag, che l’ha fortemente voluto nonostante lo scetticismo di chi pensa che sia troppo basso, coi suoi 175 centimetri di altezza, per fare il difensore centrale ...

