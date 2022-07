Belen Rodriguez e Stefano De Martino | baci irresistibili in barca

(Di lunedì 18 luglio 2022)ha raggiuntoDenel golfo di Napoli per una vacanza romantica sullache l’ex ballerino ha comprato e chiamato “Santiago” in onore del primogenito avuto dalla showgirl. A bordo panorami mozzafiato, grandi risate, balli e canti a squarciagola (sulle note di Cremonini) e tanta passione. Si accarezzano la pelle bagnata dalle onde e al tramonto si scattano un selfie travolgente. Finalmente è arrivato anche ilo social. Lo ha postatoche ha scattato un selfie con la penombra in mezzo al mare con le sue labbra che sfiorano quelle del marito.Deè al settimo cielo, la riconciliazione è totale e anche lui posta foto della suainal ...

Pubblicità

infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino «spariti» dai social: le foto dei fan svelano la fuga d'amore, ecco dove - infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la prima foto di coppia - infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il primo bacio social dopo il ritorno di fiamma - AleElTanque : @bruttapas Quelli che tifano prima ADL e poi il Napoli ci racconteranno la storia che tatticamente è più funzionale… - RegalinoV : Belen e Stefano, il primo bacio social dopo il riavvicinamento -

e Stefano De Martino, ora è tutto vero: dopo settimane di rumors, in barca mostrano tutto e il web ...Finalmente Stefano De Martino edichiarano il loro amore, un bacio e una dichiarazione, il per ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ora è tutto vero: dopo settimane di rumors, in barca mostrano tutto e il web impazzisce.