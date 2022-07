Ancora 48 ore per capire se il governo Draghi ha un futuro (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Poco più di 48 ore e si capirà se il governo Draghi e la 18' legislatura hanno Ancora un futuro o se sarà game over, con una campagna elettorale tra spiagge e malghe e qualche mese di montagne russe per il Paese fino alla nascita del nuovo esecutivo. Il tempo supplementare fischiato da Sergio Mattarella quando ha deciso di "non accogliere" le dimissioni presentategli dal premier e di "invitarlo a presentarsi" alle Camere sta dando alcuni pallidi frutti. Il presidente della Repubblica tace e non interviene, ovviamente, avendo già compiuto un passaggio significativo giovedi' scorso per delimitare l'ampiezza del campo e i tempi di gioco. Mario Draghi sta scrivendo il suo intervento di mercoledì al Senato e alla Camera ma di certo non gli sono sfuggiti i tanti appelli a restare da parte delle forze ... Leggi su agi (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Poco più di 48 ore e si capirà se ile la 18' legislatura hannouno se sarà game over, con una campagna elettorale tra spiagge e malghe e qualche mese di montagne russe per il Paese fino alla nascita del nuovo esecutivo. Il tempo supplementare fischiato da Sergio Mattarella quando ha deciso di "non accogliere" le dimissioni presentategli dal premier e di "invitarlo a presentarsi" alle Camere sta dando alcuni pallidi frutti. Il presidente della Repubblica tace e non interviene, ovviamente, avendo già compiuto un passaggio significativo giovedi' scorso per delimitare l'ampiezza del campo e i tempi di gioco. Mariosta scrivendo il suo intervento di mercoledì al Senato e alla Camera ma di certo non gli sono sfuggiti i tanti appelli a restare da parte delle forze ...

