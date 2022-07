ag Rugani | «La Juve vuole che lui rimanga e lui non vuole andarsene»

(Di lunedì 18 luglio 2022) Le parole dell’agente di Danielesulla situazione del suo cliente: «In questo momento l’idea dellaè di tenerlo» Il futuro diè ancora tutto da decidere. A fare chiarezza è il suo agente Davide Torchia. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio: «In questo momento l’idea dellaè di tenere Danielee noi non abbiamo avuto l’esigenza di cercare altro, perché il ragazzorimanere. Per lui sarebbe stato più facile andar via». L'articolo proviene da Calcio News 24.

,Arthur,Rabiot,Ramsey,Kean ancora da riscattare, non vengono ceduti, quale altro giocatore ... E quindi cosa volere da questo calciomercato Forse una nuovache è distante anni luce da quella ...Su Milenkovic c'è sì l'Inter, ma c'è anche la Juventus se uscisse Rugani", le parole del giornalista. Dal sito del giornalista sono arrivati poi ulteriori dettagli: "L'Inter non ha rilanciato e ha ...Blog Calciomercato.com: La Juventus è ormai in chiusura per Gleison Bremer dal Torino (l'Inter è stata letteralmente annientata nella corsa al difensore Brasiliano), ...