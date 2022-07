(Di domenica 17 luglio 2022) Federicoè a tutti gli effetti un giocatore del Toronto. Dopo il bagno di folla all'arrivo in Canada e le prime foto attorniato dall'entusiasmo dei tifosi, l'ex esterno dellantus ha ...

Pubblicità

EnricoMonachino : RT @forumJuventus: Il saluto di Bernardeschi alla Juve - sportli26181512 : Juve, il saluto di BernardeschI: 'Lascio una famiglia': Subito dopo l'ufficializzazione del passaggio al Toronto l'… - robertorodi76 : RT @lucacimini82: Un saluto a #DeLigt Arriveranno altri che considerano la #Juventus un punto di arrivo. I giocatori passano la #Juve r… - ZEvely1995 : RT @forumJuventus: Il saluto di Bernardeschi alla Juve - FrancescoCabri4 : RT @lucacimini82: Un saluto a #DeLigt Arriveranno altri che considerano la #Juventus un punto di arrivo. I giocatori passano la #Juve r… -

Corriere dello Sport

Federico Bernardeschi è a tutti gli effetti un giocatore del Toronto. Dopo il bagno di folla all'arrivo in Canada e le prime foto attorniato dall'entusiasmo dei tifosi, l'ex esterno della Juventus ha ...Commenta per primo Federico Bernardeschi è da poco diventato un nuovo giocatore del Toronto FC e ha voluto salutare la Juventus dopo i cinque anni trascorsi a Torino. Queste le sue parole: Si è ... Juve, il saluto di BernardeschI: "Lascio una famiglia" Subito dopo l'ufficializzazione del passaggio al Toronto l'esterno della nazionale ha pubblicato su Instagram un toccante ringraziamento all'ambiente bianconero ...L'esterno offensivo, che ha lasciato la Juventus a parametro zero e si è trasferito al Toronto, ha salutato il club bianconero su Instagram.