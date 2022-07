Calciomercato Napoli: concorrenza del Rennes per Kim (Di domenica 17 luglio 2022) Calciomercato Napoli, anche il Rennes su Kim Min Jae, ma il Napoli può far valere il discorso Champions League Il Napoli al lavoro per il sostituto di Koulibaly, volato a Londra, sponda Chelsea. Tra i candidati c’è anche Kim Min-Jae, difensore del Fenerbahce. Su di lui, come riportato dal Corriere dello Sport, c’è anche l’interesse del Rennes, che è disposta a pagare la clausola rescissoria di 20 milioni e ha un accordo di massima con il difensore. Il Napoli dal canto suo può garantire al difensore di giocare in Champions League. Il Napoli continua a monitorare la situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022), anche ilsu Kim Min Jae, ma ilpuò far valere il discorso Champions League Ilal lavoro per il sostituto di Koulibaly, volato a Londra, sponda Chelsea. Tra i candidati c’è anche Kim Min-Jae, difensore del Fenerbahce. Su di lui, come riportato dal Corriere dello Sport, c’è anche l’interesse del, che è disposta a pagare la clausola rescissoria di 20 milioni e ha un accordo di massima con il difensore. Ildal canto suo può garantire al difensore di giocare in Champions League. Ilcontinua a monitorare la situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

