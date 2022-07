Postepay | clienti delusi | questo servizio non c’è

Pubblicità

servizioclienti : #DownRadar Alert! Nella mattinata di oggi, 15/07/2022, stiamo ricevendo segnalazioni relative a problemi PostePay.… - servizioclienti : #DownRadar Alert! Nella notte del 12/07/2022 abbiamo ricevuto segnalazioni di malfunzionamenti PostePay. Alle ore 2… -

TecnoAndroid.it

possono anche ottenere il bonus registrandosi da punto vendita. In questo caso, però, il ... 2 - 3 giorni): Carta di Credito,, Mastercard, Maestro, Neteller Skrill, Paypal, assegno ...... idi Civitavecchia hanno anche la possibilità di ricevere da "Poste" un'assistenza ... Il nuovo servizio di assistenza digitale di Poste Italiane, già attivo per prodotti come, ... Postepay, i clienti perdono i risparmi: queste truffe sono da evitare Poste Italiane mette a disposizione un servizio per il monitoraggio digitale del proprio risparmio ma soltanto con questo strumento. Qual è ...Secondo le ultime prove dimostrate da alcuni utenti, ci sarebbe una truffa in atto che coinvolgerebbe tutte le carte Postepay ...