Il fronte d' attacco potrebbe essere rivoluzionato

(Di sabato 16 luglio 2022) In attesa di capirne di più suldifensore centrale, con la ricerca del sostituto di Koulibaly che è ormai l'operazione prioritaria, il Napoli deve sciogliere alcuni nodi del mercato in uscita per potersi muovere in entrata. Alcuni movimentiro esserci in, dove l’indiziato principale all’addio è Andrea Petagna, osservato speciale del Monza di Galliani e Berlusconi. Tra i vari calciatori accostati al Napoli in caso di partenza di Andrea Petagna, c’è quello di Broja, attaccante di proprietà del Chelsea, in prestito al Southampton Altro modo da sciogliere è quello della possibile cessione di Ounas per poter poi procedere con l'operazione Delofeu. E dulcis in fundo capire le reali intenzioni delle parti sulla vicenda Mertens.