Fara Gera d’Adda | investito da un’auto fuori dal pub | muore 16enne

(Di sabato 16 luglio 2022). Tragico incidente stradale anella serata di venerdì 15 luglio verso le 23.30 all’esterno del Jamaica Pub in via Treviglio. Un ragazzo di 16 anni di Cassanoha perso la vita dopo essere stato travolto da, una Mercedes Classe A, guidata da un 59enne. Due ragazze, una di 16 e una di 17 anni – che erano nel gruppo con il ragazzo deceduto – sono rimaste ferite in modo non grave. Illeso un quarto adolescente che faceva parte del gruppo. L’automobilista si è fermato e ha prestato soccorso, mentre sul posto sopraggiungevano quattro ambulanze del 118 e l’elisoccorso. Purtroppo i sanitari hanno potuto solamente constatare il decesso del. Le due ragazze sono state invece trasportate in ...