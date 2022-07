Dopo lo strappo, il Movimento 5 Stelle torna alle origini. Nessun passo indietro sulle richieste a Supermario e sulla fiducia di mercoledì si valuta di coinvolgere gli attivisti con il voto online (Di sabato 16 luglio 2022) Una situazione ingarbugliata che, col passare del tempo, rischia di creare ancora più malumori e mal di pancia all’interno del Movimento cinque Stelle. Nel marasma generale, a sangue leggermente più freddo Dopo le tensioni accumulate con l’annuncio delle dimissioni di Mario Draghi, ieri i pentastellati hanno cercato di riannodare i fili. “Ciò che stupisce – spiega un deputato contiano – è che alla fine tutti ci dipingono come unici responsabili della crisi di governo, quando noi non abbiamo fatto altro che dar seguito a quello che avevamo detto chiaramente. E Nessuno si dimentichi che Draghi, se volesse, potrebbe governare tranquillamente dato che ha i numeri”. Dettagli non di poco conto e che, anzi, offrono una lettura diversa ma sensata rispetto a quella mainstream. Fatto sta che, anche a causa della pressione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 16 luglio 2022) Una situazione ingarbugliata che, col passare del tempo, rischia di creare ancora più malumori e mal di pancia all’interno delcinque. Nel marasma generale, a sangue leggermente più freddole tensioni accumulate con l’annuncio delle dimissioni di Mario Draghi, ieri i pentastellati hanno cercato di riannodare i fili. “Ciò che stupisce – spiega un deputato contiano – è che alla fine tutti ci dipingono come unici responsabili della crisi di governo, quando noi non abbiamo fatto altro che dar seguito a quello che avevamo detto chiaramente. Eo si dimentichi che Draghi, se volesse, potrebbe governare tranquillamente dato che ha i numeri”. Dettagli non di poco conto e che, anzi, offrono una lettura diversa ma sensata rispetto a quella mainstream. Fatto sta che, anche a causa della pressione ...

