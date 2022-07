Zitto e Mosca? Lucas racconta Putin e il caos italiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Puntuali, attese, quasi noiosamente scontate. Le risatine del Cremlino intento a gustarsi la crisi del governo Draghi sono arrivate come da copione. E dalle labbra di chi altro, se non quelle di Maria Zakharova, la portavoce della diplomazia russa eletta in questi mesi al ruolo di fustigatrice ufficiale dell’Italia e del suo sostegno all’Ucraina aggredita? “Ci auguriamo che il prossimo premier non sia sottomesso agli interessi degli Stati Uniti”, sogghigna. Facendo eco all’altro battitore libero tra i falchi del Cremlino, il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Dmitri Medvedev, che su Telegram ha postato una foto di Boris Johnson e Mario Draghi a mo’ di epitaffio, chiedendosi chi sarà il prossimo a venire giù. Ora, propaganda a parte, conta chiedersi se davvero Vladimir Putin abbia da vincere dal terremoto politico italiano con epicentro a Via di ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 luglio 2022) Puntuali, attese, quasi noiosamente scontate. Le risatine del Cremlino intento a gustarsi la crisi del governo Draghi sono arrivate come da copione. E dalle labbra di chi altro, se non quelle di Maria Zakharova, la portavoce della diplomazia russa eletta in questi mesi al ruolo di fustigatrice ufficiale dell’Italia e del suo sostegno all’Ucraina aggredita? “Ci auguriamo che il prossimo premier non sia sottomesso agli interessi degli Stati Uniti”, sogghigna. Facendo eco all’altro battitore libero tra i falchi del Cremlino, il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Dmitri Medvedev, che su Telegram ha postato una foto di Boris Johnson e Mario Draghi a mo’ di epitaffio, chiedendosi chi sarà il prossimo a venire giù. Ora, propaganda a parte, conta chiedersi se davvero Vladimirabbia da vincere dal terremoto politicocon epicentro a Via di ...

