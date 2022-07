Under 30 e disfunzione erettile | quando è ansia da prestazione e quando no

Leggi su iodonna

(Di venerdì 15 luglio 2022) La donna che si emancipa nella società e nel lavoro e non si accontenta più di fingere l’orgasmo durante il rapporto sessuale, ma lo vuole provare per davvero, mette in crisi l’uomo. «A sentirsi inadeguati sono sempre più spesso gli30, che perdapossono avere una, cioè un’incapacità a ottenere o mantenere un’erezione soddisfacente» dice Gabriele Antonini, urologo e andrologo e docente dell’Università Sapienza di Roma, che esercita anche all’ospedale di Circolo di Varese. Qui è in corso una ricerca sul sintomo in quasi 300 pazienti tra 18 e 35 anni. Leggi anche › Sesso, insonnia e calo del desiderio maschile: i consigli degli specialisti ...