Governo:attesa in serata linea M5s,non escluso voto iscritti (Di venerdì 15 luglio 2022) Entro questa sera il M5s dovrebbe definire la propria linea. Lo si apprende in ambienti del Movimento, da chi è impegnato in queste ore in una serie di confronti interni a cui potrebbe seguire una ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) Entro questa sera il M5s dovrebbe definire la propria. Lo si apprende in ambienti del Movimento, da chi è impegnato in queste ore in una serie di confronti interni a cui potrebbe seguire una ...

Pubblicità

il_cappellini : Non c'è ancora una decisione ufficiale del M5S sulla crisi di governo. Si registra questo orientamento: non votare… - gicolino69 : #Governo #Draghi in attesa di novità i #Tassisti interrompono la protesta!!!! A chi rompiamo il kazzo se il PdC è l… - Gigithebeast1 : RT @ClaudioPace: Attacco inaudito del ministro #Speranza del governo #Draghi contro una sentenza emessa dalla magistratura che dovrebbe seg… - VPrivaci : RT @ClaudioPace: Attacco inaudito del ministro #Speranza del governo #Draghi contro una sentenza emessa dalla magistratura che dovrebbe seg… - GinoZerlottini1 : RT @ClaudioPace: Attacco inaudito del ministro #Speranza del governo #Draghi contro una sentenza emessa dalla magistratura che dovrebbe seg… -