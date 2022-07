Draghi, Ue col fiato sospeso dopo le dimissioni: «Con lui lavoriamo bene». Dal Ppe: «Una vergogna vederlo andare via» (Di venerdì 15 luglio 2022) Le dimissioni di Mario Draghi da presidente del Consiglio italiano hanno scatenato numerose reazioni internazionali. La preoccupazione sale soprattutto in Ue, dove l’ex presidente della Bce gode della fiducia dei capi delle istituzioni. I leader restano cauti nei commenti, ma traspare il fiato sospeso con cui attendono l’esito del confronto in Parlamento. Dalla Commissione europea è arrivata una risposta sulla crisi per bocca di una portavoce di Ursula von der Leyen: «Non commentiamo mai gli sviluppi politici nei Paesi membri. Seguiamo con grande interesse gli eventi nelle nostre grandi democrazie, che sono vivaci e dove possono accadere molte cose». La presidente e Draghi, dicono diplomaticamente dalla Commissione, «lavorano molto bene insieme». Anche da Berlino non si sbilanciano, ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Ledi Marioda presidente del Consiglio italiano hanno scatenato numerose reazioni internazionali. La preoccupazione sale soprattutto in Ue, dove l’ex presidente della Bce gode della fiducia dei capi delle istituzioni. I leader restano cauti nei commenti, ma traspare ilcon cui attendono l’esito del confronto in Parlamento. Dalla Commissione europea è arrivata una risposta sulla crisi per bocca di una portavoce di Ursula von der Leyen: «Non commentiamo mai gli sviluppi politici nei Paesi membri. Seguiamo con grande interesse gli eventi nelle nostre grandi democrazie, che sono vivaci e dove possono accadere molte cose». La presidente e, dicono diplomaticamente dalla Commissione, «lavorano moltoinsieme». Anche da Berlino non si sbilanciano, ...

