AnsaVeneto : West Nile: a Padova primo caso infezione nel 2022. Circola a livello veterinario in 4 regioni #ANSA - youfullwellness : #yourfullwellness West Nile: a Padova primo caso infezione nel 2022 - FGuardiella : West Nile: a Padova primo caso infezione nel 2022 - ninostradamuss : @istsupsan @GiovaQuez Fermi tutti!! Altri 2 casi di west Nile, sempre a Padova, ma in anni differenti.???????? Anno del… - glooit : West Nile: a Padova primo caso infezione nel 2022 leggi su Gloo -

E' stato segnalato in provincia di Padova il primo caso in Italia di West Nile nell'uomo dall'inizio dell'estate 2022. Lo rende noto l'Istituto Superiore di Sanità nel proprio bollettino di sorveglianza integrata su questo e sull'Usutu virus. Nel 2018 la West Nile ha ... MODENA - È ricoverato nella Struttura complessa di Neurologia all' Ospedale civile di Baggiovara e sta rispondendo positivamente alle terapie il paziente modenese di 75 anni affetto da virus West Nile.