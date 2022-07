La siccità avanza e calano drasticamente le disponibilità idriche in tutto il Paese. Allarme di Anbi secondo cui per il fiume Po e il Lazio la situazione è drammatica (Di giovedì 14 luglio 2022) La siccità avanza e calano drasticamente disponibilità idriche in tutto il Paese. secondo Anbi per il fiume Po e il Lazio la situazione è drammatica. C’è un elemento nuovo, che unisce l’Europa continentale e mediterranea: la siccità che, oltre all’Italia, sta colpendo pesantemente Spagna, Francia ed ora anche la Germania. È quanto emerge dai dati dell’European Drought Observatory, che confermano anche la situazione di grave emergenza, che sta calando sul Lazio. A segnalarlo è l’Osservatorio Anbi sulle Risorse idriche, che evidenzia come, in assenza di precipitazioni, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 luglio 2022) Lainilper ilPo e illa. C’è un elemento nuovo, che unisce l’Europa continentale e mediterranea: lache, oltre all’Italia, sta colpendo pesantemente Spagna, Francia ed ora anche la Germania. È quanto emerge dai dati dell’European Drought Observatory, che confermano anche ladi grave emergenza, che sta calando sul. A segnalarlo è l’Osservatoriosulle Risorse, che evidenzia come, in assenza di precipitazioni, ...

