Governo | fallisce l’ultima mediazione di M5S | per Draghi l’unica via è la fiducia sul dl Aiuti

Pubblicità

007Vincentxx : Governo Draghi, il voto al Senato in diretta D’Incà cerca di sminare la crisi, ma la mediazione fallisce @corriere - SandroR75196788 : @leonardoarcang3 @silvia_sb_ Aspetta che governi la Meloni e capirai cosa è la povertà. La disuguaglianza sociale.… - giufra555 : @CottarelliCPI Appunto, se un governo fallisce gli obiettivi va a casa, niente di straordinario. - transnazionale : Francia, fallisce la mozione di sfiducia al governo della Nupes #spaziotransnazionale informa - the_highsparrow : @frances90833421 @repubblica Io invece penso che un governo che fallisce deve andare a casa. E il governo Draghi è… -

Non ci sarà alcun intervento straordinario contro lo spread se prima ilitaliano non avrà ... Se Draghi, costretto a dimettersi per il ritiro dei 5 Stelle dalla maggioranza, non ci sarà ...Altra grana per ilOltre la pandemia, ieri l'ennesimo scandalo che ha coinvolto il presidente Emmanuel Macron, la pubblicazoine degli "Uber files": una serie di documenti, ottenuti dal The ...Draghi ha indicato come unica via percorribile la richiesta di fiducia. La fiducia sarà quindi posta al termine della discussione generale.Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "La scelta del M5s di ieri sera non é solo sbagliata ma apre un percorso che crea effetti a catena sicuramente non positivi. Ha ragione Enrico Letta a dire che la scelta di ...