Governo ad un passo dalla crisi, ecco le reazioni politiche (Di giovedì 14 luglio 2022) dei vari partiti, ma il M5S si difende: "Non apriamo nessuna crisi" Il Movimento 5 Stelle ha annunciato che non voterà la fiducia sul dl Aiuti al Senato, nonostante alcune voci contrarie alla scelta, come quella del ministro D'Incà. La decisione potrebbe mettere in crisi il Governo, oppure potrebbe creare nuovi strappi all'interno del Movimento. La scelta di non sostenere il Dl Aiuti ha scatenato le reazioni politiche di ogni fazione. Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti ha detto: "I Cinque Stelle si dimostrano un partito irresponsabile. I nostri parlamentari hanno sempre sostenuto il Governo pur senza farne parte, per senso di responsabilità. Ora avanti con Draghi anche senza Cinque Stelle. Anzi forse è pure meglio!" Mentre tra le fila di Forza Italia, Licia Ronzulli ...

