Crisi di governo, per capire Conte leggete Travaglio (Di giovedì 14 luglio 2022) Zuppa di Porro di luglio 2022 00.00 Buongiorno a commensali. Sabato e domenica c'è La Ripartenza, ma oggi resto a Roma per lo speciale di Quarta Repubblica sulla Crisi di governo 00.30 La scelta del M5S: la linea dettata da Travaglio. E il governo che rischia di cadere per il motivo sbagliato 06.20 Il Foglio si accorge che andare a votare non è una pazzia 07.25 Le reazioni dei partiti: Lega e Fdi vogliono le elezioni. E il campo largo di Letta è già morto 10.25 Euro e dollaro in parità, inflazione alle stelle, ma per Polito noi siamo ancora ai giochini da Prima Repubblica 11.00 Parola ai commensali 12.05 Il 16 e 17 luglio ricordatevi: ci vediamo alla Ripartenza al teatro Petruzzelli di Bari L'articolo proviene da Nicola Porro.

