Cosa succede se Draghi se ne va: quattro scenari per la soluzione della crisi di governo (Di giovedì 14 luglio 2022) Cosa succede se Mario Draghi va al Quirinale per dare le dimissioni oggi? L'ipotesi di addio del premier dopo l'Aventino del Movimento 5 Stelle è concreta. Mentre la possibilità che SuperMario ci ripensi o faccia finta di niente per andare avanti è considerata soltanto di scuola. Ma è probabile che Sergio Mattarella non chiuda subito a un eventuale bis e rimandi il governo alle camere per verificare la fiducia. Questo però non basterà all'ex presidente della Bce. Il quale evidentemente ritiene che sia meglio tirare le cuoia che tirare a campare. In più c'è da considerare il calendario. Le date possibili per un voto entro l'anno sono il 25 settembre o il 10 ottobre. A meno che dal Quirinale non ritengano necessario il varo di un governo balneare che accompagni l'Italia alle urne a ...

