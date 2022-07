WTA Budapest 2022, risultati 13 luglio: subito fuori Krejcikova, già ai quarti Tsurenko e Trevisan (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si è conclusa la terza giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del torneo WTA 250 Budapest 2022 di tennis: tra primo e secondo turno dell’Hungarian Grand Prix, sulla terra battuta indoor magiara, impegnate quattordici giocatrici. Martina Trevisan approda ai quarti. Nei match del primo turno la cinese Wang Xiyu estromette la ceca Barbora Krejcikova con lo score di 6-1 7-6 (1), mentre l’altra cinese Zhang Shuai elimina la georgiana Ekaterine Gorgodze per 7-5 6-1, infine la ceca Katerina Siniaková approfitta del ritiro dell’ucraina Anhelina Kalinina, giunto sul punteggio di 6-3 per la ceca. Negli incontri del secondo turno l’ucraina Lesia Tsurenko supera in rimonta la russa Kamilla Rakhimova, battuta col punteggio di 6-7 (1) 6-4 7-5, mentre la statunitense ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si è conclusa la terza giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del torneo WTA 250di tennis: tra primo e secondo turno dell’Hungarian Grand Prix, sulla terra battuta indoor magiara, impegnate quattordici giocatrici. Martinaapproda ai. Nei match del primo turno la cinese Wang Xiyu estromette la ceca Barboracon lo score di 6-1 7-6 (1), mentre l’altra cinese Zhang Shuai elimina la georgiana Ekaterine Gorgodze per 7-5 6-1, infine la ceca Katerina Siniaková approfitta del ritiro dell’ucraina Anhelina Kalinina, giunto sul punteggio di 6-3 per la ceca. Negli incontri del secondo turno l’ucraina Lesiasupera in rimonta la russa Kamilla Rakhimova, battuta col punteggio di 6-7 (1) 6-4 7-5, mentre la statunitense ...

