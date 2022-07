Turista canadese incide il suo nome su un muro del Colosseo, denunciata (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI - Stava incidendo le lettere del suo nome su un muro laterale del Colosseo, al centro della Capitale. Per questo una Turista canadese di 30 anni è stata denunciata dalla polizia con l'accusa di "deturpamento e imbrattamento su cose di interesse storico e artistico". La donna è stata sorpresa ieri sera da una guardia giurata mentre stava scrivendo le lettere del suo nome con un sassolino su un muro del monumento simbolo di Roma. La donna, bloccata dai poliziotti del commissariato Celio intervenuti sul posto, è stata denunciata e portata in commissariato. Leggi su agi (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI - Stavando le lettere del suosu unlaterale del, al centro della Capitale. Per questo unadi 30 anni è statadalla polizia con l'accusa di "deturpamento e imbrattamento su cose di interesse storico e artistico". La donna è stata sorpresa ieri sera da una guardia giurata mentre stava scrivendo le lettere del suocon un sassolino su undel monumento simbolo di Roma. La donna, bloccata dai poliziotti del commissariato Celio intervenuti sul posto, è statae portata in commissariato.

