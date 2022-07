Telefonata Conte-Draghi, panico tra i grillini: "Inversione a U", aria di rivolta in Senato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo oltre cinque ore di Consiglio nazionale del Movimento 5 stelle una linea ancora non c'è. La riunione è iniziata mercoledì 13 luglio poco dopo le 9 e nella metà mattinata era emersa l'ipotesi dell'"Aventino", ossia dell'uscita dei Senatori dall'Aula al momento del voto pur mantenendo i ministri M5s al governo. Ma la linea non è condivisa da tutto il Movimento. Durante una pausa del consiglio trillino Conte e il premier Mario Draghi si sono sentiti al telefono, fanno trapelare ambienti vicini ai pentastellati dopo che si era diffusa la notizia di un "nuovo confronto" tra il capo politico M5s e il presidente del Consiglio. I grillini torneranno a riunirsi alle 19.30, prima della riunione congiunta dei gruppi parlamentari. Intanto sulle chat M5s è il panico. "E i Senatori chi ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo oltre cinque ore di Consiglio nazionale del Movimento 5 stelle una linea ancora non c'è. La riunione è iniziata mercoledì 13 luglio poco dopo le 9 e nella metà mattinata era emersa l'ipotesi dell'"Aventino", ossia dell'uscita deiri dall'Aula al momento del voto pur mantenendo i ministri M5s al governo. Ma la linea non è condivisa da tutto il Movimento. Durante una pausa del consiglio trillinoe il premier Mariosi sono sentiti al telefono, fanno trapelare ambienti vicini ai pentastellati dopo che si era diffusa la notizia di un "nuovo confronto" tra il capo politico M5s e il presidente del Consiglio. Itorneranno a riunirsi alle 19.30, prima della riunione congiunta dei gruppi parlamentari. Intanto sulle chat M5s è il. "E iri chi ...

TgLa7 : C'è stata una telefonata fra il leader del #M5s Giuseppe #Conte e il premier Mario #Draghi. Lo si apprende in ambienti del Movimento - MediasetTgcom24 : Dl aiuti, nuova riunione dei parlamentari M5s per decidere la posizione politica | Telefonata tra Conte e Draghi… - FrancescoDeBen8 : RT @assurdistan: Telefonata tra Draghi e Conte: - Dimmi Giuseppe, che c'è? - Niente. - i_poteri_forti : RT @assurdistan: Telefonata tra Draghi e Conte: - Dimmi Giuseppe, che c'è? - Niente. - verdura_rocco : Confronto Conte-Draghi in telefonata = governo va avanti e i 5s al massimo fanno la scenetta sul DL aiuti. Non si trasta -