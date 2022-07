A Udine i danzatori “volanti” di ResExtensa Dance Company. 14 luglio

(Di mercoledì 13 luglio 2022) giovedì 14alle 22.30, in largo Ospedale Vecchio, a, è infatti in programma “Non tutti sanno che… on AIR!” spettacolo di danza aerea, di: la compagnia, già menzione speciale ai Nastri d’argento 2022 per il documentario “Grido per un nuovo Rinascimento” con la firma di Elena Sofia Ricci, Elisa Barucchieri e Stefano Mainetti, ha realizzato la cerimonia di apertura dei campionati mondiali di sci alpino Cortina 2021, trasmessa in mondovisione, ed è di ritorno dagli eventi di Tirana Capitale Europea della Gioventù 2022 e della Settimana Italiana nel Mondo, sostenuta dall’Ambasciata Italiana. Lo spettacolo è in programma nell’ambito della dodicesima edizione di “AreaDanza urbanfestival” che anche quest’anno lascerà tutti a bocca aperta … sin dal ...

La 12esima edizione di 'AreaDanza_urban dance festival' lascerà tutti a bocca aperta sin dal principio! Domani, giovedì 14 luglio alle 22.30, in largo Ospedale Vecchio, a, è infatti in programma 'Non tutti sanno che… on AIR!' spettacolo di danza aerea, di ResExtensa Dance Company: la compagnia, già menzione speciale ai Nastri d'argento 2022 per il documentario "Grido per un nuovo Rinascimento" con la firma di Elena Sofia Ricci, Elisa Barucchieri e Stefano Mainetti, ha realizzato la cerimonia di apertura dei campionati mondiali di sci alpino Cortina 2021, trasmessa in mondovisione, ed è di ritorno dagli eventi di Tirana Capitale Europea della Gioventù 2022 e della Settimana Italiana nel Mondo, sostenuta dall'Ambasciata Italiana. Lo spettacolo è in programma nell'ambito della dodicesima edizione di "AreaDanza urbanfestival" che include performance di giovanissimi del corso di Alta Formazione di Arearea e il risultato della residenza artistica della rete Intersezioni. UDINE - Danzatori "volanti", una prima assoluta (About Punk), un'anteprima (Come un acrobata sull'acqua), tante compagnie ospiti da tutta Italia, performance di giovanissimi danzatori del corso di Alta Formazione.