Torino, addio a Bremer ma Cairo avvisa: «Vale più di quanto si dice» (Di martedì 12 luglio 2022) Bremer lascerà il Torino, il presidente Urbano Cairo fa un paragone: «Se Skriniar Vale 70 milioni di euro…» In casa Toro, tutto continua a ruotare intorno a Bremer. Il difensore si è aggregato regolarmente al gruppo di Ivan Juric ed è partito per il ritiro di Bad Leonfelden in Austria, ma il suo desiderio è chiaro a tutti. Anche al presidente Cairo, che però sta cercando in tutti i modi di alzare il prezzo del suo gioiello. E il paragone con un altro difensore del momento non può che giocare a favore dell'editore alessandrino: «Sento parlare di 70 milioni per Skriniar, un giocatore che ha due anni in più del brasiliano – dice il numero uno del club – e allora a questo punto credo che Bremer valga molto di più rispetto alle cifre che circolano».

