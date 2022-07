Fiumi di droga a Monreale, operazione dei Carabinieri: 4 arresti (Di martedì 12 luglio 2022) operazione antidroga a Monreale dei Carabinieri questa mattina all’alba. Scoperta una banda che controllava lo spaccio tra Monreale e Boccadifalco. I Carabinieri della compagnia di Monreale hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 4 persone, 3 arrestati in custodia cautelare in carcere e 1 sottoposto ad obbligo di dimora e di presentazione alla pg, indagate, (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di martedì 12 luglio 2022)antideiquesta mattina all’alba. Scoperta una banda che controllava lo spaccio trae Boccadifalco. Idella compagnia dihanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 4 persone, 3 arrestati in custodia cautelare in carcere e 1 sottoposto ad obbligo di dimora e di presentazione alla pg, indagate, (live.it)

