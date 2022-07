Esistenze con l’Alzheimer: a teatro “Dementia” racconta le fragili vite dei pazienti (Di lunedì 11 luglio 2022) Un viaggio negli angoli nascosti della mente, nel mondo della demenza, tra le fragili vite dei pazienti affetti da disturbi neurologici e i disagi che affliggono i loro familiari e assistenti. Storie delicate ma potenti, portate sul palco del teatro comunale ‘Mario Spina’ di Castiglion Fiorentino (AR) nel contesto della tournée europea di “Dementia”, in scena mercoledì 13 luglio alle 21.30. A portare in scena le Esistenze di chi vive con il morbo di Alzheimer sono gli studenti del terzo anno del “Bachelor of Arts in Theatre” dell’Accademia Dimitri, che ha sede a Verscio, in Svizzera. Lo spettacolo di fine formazione è diretto da Volker Hesse, regista teatrale tedesco, ed è promosso e organizzato dal centro artistico internazionale Spazio Seme, con il sostegno di AIMA-Arezzo ODV, ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 11 luglio 2022) Un viaggio negli angoli nascosti della mente, nel mondo della demenza, tra ledeiaffetti da disturbi neurologici e i disagi che affliggono i loro familiari e assistenti. Storie delicate ma potenti, portate sul palco delcomunale ‘Mario Spina’ di Castiglion Fiorentino (AR) nel contesto della tournée europea di “”, in scena mercoledì 13 luglio alle 21.30. A portare in scena ledi chi vive con il morbo di Alzheimer sono gli studenti del terzo anno del “Bachelor of Arts in Theatre” dell’Accademia Dimitri, che ha sede a Verscio, in Svizzera. Lo spettacolo di fine formazione è diretto da Volker Hesse, regista teatrale tedesco, ed è promosso e organizzato dal centro artistico internazionale Spazio Seme, con il sostegno di AIMA-Arezzo ODV, ...

