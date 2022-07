Edo De Laurentiis corregge il tiro | «Nessuna apertura per Dybala | il Napoli potrebbe comprare chiunque»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 luglio 2022) Ieri il vice presidente del, parlando da Dimaro, aveva scatenato le fantasie dei tifosi a proposito di, parlando di vie del Signore infinite e lasciando intravedere dunque qualche possibilità di un’della trattativa per portare l’argentino al. In serata, però, ha corretto il. «Non c’è stata, qualsiasi giocatoreessere comprato dal». La Gazzetta dello Sport scrive: “Al di là dei sogni ilha conti in ordine e ha già raggiunto l’obiettivo di scendere sotto gli 80 milioni di monte ingaggi. Dunque una eccezione che conferma la regola può permettersela. Oggi sta proponendo un ingaggio da 6 milioni netti a Koulibaly, ma se il difensore non accettasse ...