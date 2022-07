Prato: 4 carabinieri feriti in un inseguimento. Ladri arrestati. Scoperto anche uno straniero con 124 auto intestate (Di domenica 10 luglio 2022) Un carabiniere ha avuto 20 giorni di prognosi per una sospetta frattura toracica, un altro 10 giorni per un pugno al volto con tumefazione di un occhio, gli altri due cinque giorni per lesioni varie. L'arresto è avvenuto per il furto in una casa e il tentato furto in un'altra L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 10 luglio 2022) Un carabiniere ha avuto 20 giorni di prognosi per una sospetta frattura toracica, un altro 10 giorni per un pugno al volto con tumefazione di un occhio, gli altri due cinque giorni per lesioni varie. L'arresto è avvenuto per il furto in una casa e il tentato furto in un'altra L'articolo proviene da Firenze Post.

