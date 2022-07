Trovato morto il bimbo di 8 anni disperso in mare a Fano: è annegato insieme al padre (Di sabato 9 luglio 2022) Una tragedia consumata su uno specchio di mare aperto alla spiaggia di Gimarra a Fano. Davide Zandri, 44enne residente a Calcinelli di Colli al Metauro, è morto dopo essersi tuffato in acqua con i due figli piccoli e un loro amichetto nonostante la bandiera rossa. E’ notizia di pochi minuti fa che anche il suo figlio più piccolo di 8 anni che era in acqua con lui è stato Trovato esanime dopo ore di ricerche nei pressi di una scogliera. L’altro, di 12 anni, è in ospedale in buone condizioni di salute e respira autonomamente. La moglie di Davide è ricoverata anche lei in forte stato di shock. L’uomo è stato Trovato privo di sensi. Inutili i tentativi di rianimarlo. Avrebbe battuto la testa e poi perso conoscenza prima di essere riTrovato. Il 12enne, ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Una tragedia consumata su uno specchio diaperto alla spiaggia di Gimarra a. Davide Zandri, 44enne residente a Calcinelli di Colli al Metauro, èdopo essersi tuffato in acqua con i due figli piccoli e un loro amichetto nonostante la bandiera rossa. E’ notizia di pochi minuti fa che anche il suo figlio più piccolo di 8che era in acqua con lui è statoesanime dopo ore di ricerche nei pressi di una scogliera. L’altro, di 12, è in ospedale in buone condizioni di salute e respira autonomamente. La moglie di Davide è ricoverata anche lei in forte stato di shock. L’uomo è statoprivo di sensi. Inutili i tentativi di rianimarlo. Avrebbe battuto la testa e poi perso conoscenza prima di essere ri. Il 12enne, ...

