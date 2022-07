Hannah Rose May, l’attrice pedinata tramite il suo AirTag: “Sono preoccupata, state attenti agli abusi della tecnologia” (Di sabato 9 luglio 2022) La tecnologia ha sfondato le barriere della privacy, sfociando nello stalking. Monitorare gli spostamenti di uno sconosciuto, fino a qualche anno fa, era impensabile. Eppure oggi, gli AirTag, i dispositivi rilasciati da Apple per tracciare piccoli oggetti, (come il portafoglio o le chiavi dell’auto) Sono utilizzati in maniera indebita. Un fenomeno angosciante che pRosegue da mesi e che, questa volta, ha interessato una personalità di spicco. l’attrice Hannah Rose May ha raccontato, in un thread Twitter, della sua spiacevole disavventura con le innovative “monete”. Nella serata del 25 giugno scorso si trovava a un evento notturno a Disneyland, quando l’applicazione “Dov’è” dell’iPhone le ha segnalato che qualcuno stava monitorando la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Laha sfondato le barriereprivacy, sfociando nello stalking. Monitorare gli spostamenti di uno sconosciuto, fino a qualche anno fa, era impensabile. Eppure oggi, gli, i dispositivi rilasciati da Apple per tracciare piccoli oggetti, (come il portafoglio o le chiavi dell’auto)utilizzati in maniera indebita. Un fenomeno angosciante che pgue da mesi e che, questa volta, ha interessato una personalità di spicco.May ha raccontato, in un thread Twitter,sua spiacevole disavventura con le innovative “monete”. Nella serata del 25 giugno scorso si trovava a un evento notturno a Disneyland, quando l’applicazione “Dov’è” dell’iPhone le ha segnalato che qualcuno stava monitorando la ...

