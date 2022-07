Aborto Usa, Biden firma un ordine esecutivo per difendere il diritto: “Dai giudici decisione politica” (Di sabato 9 luglio 2022) Una decisione “terribile, totalmente sbagliata, che non ha alcun fondamento nella Costituzione americana ma è un mero esercizio di potere politico”. Sono parole di pesante accusa quelle del presidente degli Stati Uniti Joe Biden a due settimane dalla scioccante sentenza della Corte Suprema che ha abrogato il diritto all’Aborto rovesciando la sentenza Roe v. Wade che lo aveva promosso nel 1973. Biden l’8 luglio ha anche firmato un ordine esecutivo che mira a tutelare il più possibile l’interruzione di gravidanza per le donne americane. Non abbastanza, tuttavia, per l’ala più a sinistra del Congresso Usa: secondo i parlamentari liberal, al di là della retorica più forte rispetto agli inizi, si tratta di misure inadeguate a contenere lo tsunami scatenato ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 9 luglio 2022) Una“terribile, totalmente sbagliata, che non ha alcun fondamento nella Costituzione americana ma è un mero esercizio di potere politico”. Sono parole di pesante accusa quelle del presidente degli Stati Uniti Joea due settimane dalla scioccante sentenza della Corte Suprema che ha abrogato ilall’rovesciando la sentenza Roe v. Wade che lo aveva promosso nel 1973.l’8 luglio ha ancheto unche mira a tutelare il più possibile l’interruzione di gravidanza per le donne americane. Non abbastanza, tuttavia, per l’ala più a sinistra del Congresso Usa: secondo i parlamentari liberal, al di là della retorica più forte rispetto agli inizi, si tratta di misure inadeguate a contenere lo tsunami scatenato ...

